Ilses Kirschen

Als die Kirschen nicht mehr schmeckten,

war Ilse schon lange nicht mehr am Leben,

jedenfalls war mir, als wäre ihr Begräbnis

bereits vor vielen Jahren gewesen,

dabei war ich nicht, doch ich weiß, wo ihr Grab liegt,

auf dem schwarzen Stein steht, in Frieden,

in Frieden, Johanna las es mir vor,

in Frieden vermutlich für Ilse geschrieben,

aber auch Frieden für ihre Kirschbäume,

deren Früchte bekamen einen bitteren Beigeschmack,

seit sie uns nicht mehr aus den Bäumen herunterjagte,

seit sie uns nicht mehr mit dem Krückstock drohte,

in Frieden könnten wir die Kirschen naschen,

doch ihr Genuß wurde bitter, seit Ilse fehlte.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte