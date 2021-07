Bequemes System

Womöglich,

es wäre möglich,

sind wir falsch integriert,

Computer sind auch oft falsch programmiert,

ein falscher Knopf gedrückt,

vor einer falschen Macht gebückt,

und schon, ein Desaster,

für böse Zungen gibt’s kein Pflaster,

Angst und Schrecken lähmen,

die Pillen um Wesen zu zähmen,

irgendwann für gut befunden,

um ein Ego zu gesunden,

damit eine Meinung vorherrscht,

die selbst den Notruf beherrscht,

kein Wenn und Aber

und schon kein Gelaber,

ein Wort, ein Mann, ein Wille,

welch salbungsvolle Stille

so ein Aggressor verbreitet,

dieser Frieden Seelen ausweidet,

seitdem ist jedes Gefühl verpönt,

falls es der Liebe frönt,

will der Geist die Herzen heilen,

will Wissen verteilen,

wird ihm befohlen,

ganz unverhohlen,

bei seinen Leisten zu bleiben

er solle seine Zeit mit Mumpitz vertreiben,

die Menschen bräuchten Heiterkeit,

um zu heilen ihr Leid,

zudem funktioniere das System,

schließlich ist es herrlich bequem,

angewandt seit Jahrmillionen,

da kann es sich nicht lohnen,

die Seele mit Gewissen zu bewohnen,

der Fehler, wem diese Regel nicht gefällt,

Menschen mit Vorstellungen quält,

die ein Zusammenleben erleichtern,

Altbewährtes mit neuen Ideen zuzukleistern,

liege nicht an Kriegen, Gräueltaten,

sondern sei der Menschen Lebenssinn verraten,

der lautet, Ordnung, Pflicht sind Normalität,

alles andere ist schlicht Absurdität,

wo kein Herrscherwahn vorliegt,

dieser Mensch hat keinen Lebenswillen abgekriegt.

Doris Mock-Kamm

