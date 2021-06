Deutsche Gründlichkeit,

es ist mal wieder soweit.

Einfach die Union wählen,

auf die kann man zählen.

Grünes Gesocks abstrafen,

bequem weiterschlafen.

Was interessiert das Klima,

mit Laschet wird’s prima.

Das weiß doch längst jeder,

die Baerbock will uns ans Leder.

Den Liberalen wird vergeben,

so sei es jetzt eben.

Hauptsache Schwarz-gelb regiert,

alles beim Alten, nichts passiert.

Konservative Werte hochhalten,

mögen erneut schalten und walten.

Soziale Nöte und Umwelt völlig egal,

wenn das Bier dabei wird nicht schal.

Im Herbst läuft’s darauf hinaus,

endlich wieder ein Herr im Haus.

So fügt sich solch Wählerwillen,

gegen Dummheit gibt’s keine Pillen.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte