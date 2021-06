Die Markise gelblichbraun,

Sonnenschutz, wohl kaum,

der linke Schuh heller,

die Tasche unten mattschwarz,

oben wie lackiert, fast grell,

der Schulranzen zweigeteilt,

in den Farben gräulich gelb

und tiefes ockerbraun,

oft stand ich vor diesem Fenster,

betrachtend des Lichtes Spiel

mit den vielen zum Kauf

angebotenen Lederwaren,

die herbstlich warmen Farben,

dazu das gehemmte Licht

durch die verblaßte Markise,

fühlte sich heimelig an, warm,

manchmal sah ich auch ihn,

in seiner braunschwarzen Schürze,

und wenn er mir zuzwinkerte,

der Schuster, flitzte ich davon,

hinter seinem gebrochenen Licht,

ein bunter Schatten die Markise strich.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte