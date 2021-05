Sie schrieb, roter Faden,

zerfleddert im Burggraben,

verheddert in Brombeeren,

rot, es wäre zu schön gewesen,

schrieb sie an den Fensterladen,

er hätte die Welt so gern umarmt,

mit seiner Heimatlosigkeit umgarnt

die Phantasie der Leichtigkeit,

nun ist er hier hängengeblieben,

laßt seinen Wunsch um die Welt fliegen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte