Es kräht der Hahn,

glücklich war ich irgendwann,

der See ist zugefroren,

in ihm hab‘ ich die Angst verloren,

vor was, ich weiß nicht mehr,

egal, ist ja auch schon lange her,

mein Wunsch ist nun erfüllt,

nein, der Hahn wurde nicht gegrillt,

vor ihm bin ich aufgestanden,

er kräht nun für all die Unbekannten.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte