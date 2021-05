Der Morgen war schon zerkaut,

bevor ich einen Bissen davon nahm,

laut sang ich, tanzte um den Tisch,

erwacht aus glücklichen Träumen,

schrill diese Töne vom Telefon,

Sabrina hier, so früh nur du erreichbar,

mein Traum war einfach märchenhaft,

inbrünstig, ohne Unterlaß schnattert sie,

verstehe wer will, mein Traum war das,

den sie mir blümchenbildhaft erzählte,

multitaskingfähig ich nun mal bin,

Telefon zwischen Kinn und Schulter,

Kaffeekanne über der Tasse,

daß sie meine Lieblingstasse war,

die nur morgens, ach Scheiß Ritual,

meine Beine noch voll im Swingrhythmus,

Hörer auf Tasse, Kaffee auf Beine,

zerschmettert Traum, Telefon, Tasse,

dreimal T, toll, toller, am tollsten,

Tollpatsch, wie konnt‘ ich nur

den Traum so früh genießen,

ohne mich gefühlsmäßig abzusichern

vor frechen Traumerlebnisdieben,

die ihre Traumweltenantennen

stets auf deine Traumbilder projizieren,

Nacht laß‘ ich es jetzt werden,

um der Tage Träume zu schauen,

niemals mehr traue ich einer Schlafmär.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte