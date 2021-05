Zerstörungswut sucht Ventile,

davon möglichst viele.

Haß und Hetze im Internet

alles andere als nett.

Meinungsfreiheit ein kostbares Gut,

doch was soll all die Wut?

Haben wir das Diskutieren verlernt,

wird just die Demokratie entkernt?

Mit Blick gen Ellenbogengesellschaft

kreative Leichtigkeit wird abgestraft.

Wohin solch Entwicklung führt,

bleibt in den meisten Köpfen ungerührt.

Kein Gedanke an Frieden und Freiheit,

man verplempert lieber kostbare Zeit.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte