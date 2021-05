Kanntest du den Hugo,

der bei Ulm irgendwo

zwischen den Abfahrten,

ich war da am Warten

auf den nächsten Lift,

da trat er aus dem Dickicht,

lud mich ein zum Essen,

hab Stunden gesessen

bei ihm vor dem Zelt,

erzählte, hier sei seine Welt,

von diesem grünen Fleck

käme, wolle er nicht weg,

in Ulm sei er geboren,

hätte sich früh geschworen,

fremde Länder zu bereisen,

wie um ihm zu beweisen,

nach Ulm führen alle Straßen,

keiner wollte ihn als Insassen

in ihren Autos und Lastwagen,

so hat er sein Zelt aufgeschlagen

neben den Autobahnanschlüssen,

die Weltenbummler müssen

hier die Fahrgelegenheit tauschen,

und er kann mit ihnen plauschen,

was du kanntest den Hugo nicht,

den Hugo, der bei Ulm im Dickicht

das Universum zu Besuch hatte,

der Hugo, auf dessen Hängematte

das Rauschen der Niagarafälle

durchdrang deine Trommelfelle,

high wurdest durch das Benzin,

da tramptest du niemals hin,

Globetrotter willst du sein

und warst nie bei Hugos Stelldichein.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte