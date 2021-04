Von Bahnhof zu Bahnhof

Er saß mir im Zug gegenüber,

das Licht wurde trüb und trüber,

flackerte, dunkel war das Abteil,

die Strecke kennt keine Langweil,

Tunnel, Wiesen, Tunnel, Wald,

Abwechslung vom Feinsten halt,

er sprach von Hexen, Dämonen,

sein Buch zu lesen würde lohnen,

neben ihm der Scherenschleifer

benickte jedes Wort mit Eifer,

auch im Dunkel war’s zu vernehm‘,

in seinen Bündeln tönte es angenehm

nach klirrendem Metall, nach Eisen,

Werkzeug und Ware bei seinen Reisen

hingen über Schulter, Rücken,

er schepperte beim kleinsten Nicken,

Heilerinnen seien sie, die Hexen,

einige Menschen dagegen Echsen,

mit gespaltener Zunge sprächen sie,

grinsen, halten dich aber für Vieh,

du sagst es, verzeih, wenn ich stör‘,

die Wahrheit sprichst, was ich so hör‘,

ein Bürstenbinder stand neben mir,

ist doch noch Platz neben dir,

schon saß er breitbeinig, schnaufend,

selbst im Sitzen röchelte er laufend,

die Lampen entschieden sich fürs Licht,

die Drei für Geschicht um Geschicht,

sie übertrumpften sich beim Erzählen,

den besten Platz, den ich konnt‘ wählen,

war unter diesen weitgereisten Herren,

die zwischen Gott und Schimären,

zwischen Tunnel und Landschaft,

mir boten ihre lehrreiche Gesellschaft,

zwischen Gengenbach und Singen

ließ ich meine Kindheit ausklingen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte