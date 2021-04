So gar nicht zum Lachen,

jenes #allesdichtmachen.

Hat mit Satire nichts zu tun,

stolpert daher in zu großen Schuhen.

Prominenz versucht sich eklatant,

erzürnt darüber das ganze Land.

Ausreden dabei nicht hilfreich,

erklärt dies keinesfalls als Streich.

Mögen andere aus jener Aktion lernen,

sich nicht von Solidarität entfernen.

Wer die Öffentlichkeit kaum scheut,

das sei eingebleut, zu wenig bereut.

Doch in Zeiten dieser Pandemie

zählt Rücksicht wie noch nie.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte