Warum die Fee nicht wiederkommt

Pech gehabt

Frau Merkel, Herr Biden und der Papst begegnen einer Fee. Diese teilt ihnen mit, sie hätten einen Wunsch frei, den sie sich aber gut überlegen sollten!

Angie zögert überhaupt nicht und erwidert schnell: „Da mein Koalitionspartner, diese SPD, immer unzuverlässiger wird, mögen bei der bevorstehenden Bundestagswahl die Wähler meiner CDU sich mit den Grünen zusammentun.“

Joe, dessen Gedankengänge ursprünglich sich um das schnellstmögliche Ende der kriegerischen Auslandseinsätze ranken, antwortet etwas zögerlich: „Well, mögen endlich die Republikaner sich in noch mehr Widersprüche verstricken, so daß am Ende meine Partei die Oberhand behält.“

Franziskus ist die Ruhe selbst, tief versunken im Gebet. Selbst die Fee beginnt schon nervös mit ihren Flügeln zu schlagen, als der Heilige Vater seine Arme gen Himmel streckt und gelassen verkündet: „Es sei das Ende aller Religionen, außer der katholischen!“

Die Fee erhebt sich und will schon von dannen fliegen, als die Drei noch folgendes sich anhören müssen: „Schade, daß niemand von Euch sich um das Wohl aller Menschen wirklich gekümmert hat mit der Wahl der Wünsche. Diese hatten eines gemeinsam: den Blick des eigenen Vorteils. So werde ich mir andere suchen, die vielleicht weiser entscheiden.“

Seitdem wartet die Menschheit vergeblich auf diese Fee.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Der politische Witz