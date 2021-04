Ihr Applauslieferanten der Stimmungsmacher,

die Ungeheuerlichkeitenkracher

auf der Straße platzen lassen,

diese verschmähten Clowns der Klassen,

die Dilettantismus als Pflichtfach wählten,

damit Unzufriedenheiten sie nicht mehr quälten,

jetzt mit Karnevalsradau und Sprücheklopfen

aus dem Stein des Haßes pressen den letzten Tropfen,

sich als Narrenfänger nach Postleitzahlen tarnen

und die Leute vor dem bösen Erwachen warnen,

das sie selbst mit arrogantem Lächeln inszenieren,

die wollen Menschen am Nasenring herumführen,

die wollen keine Freiheit für Gefühle und Gedanken,

die wollen Kapitalgewinne, um ihren Frust aufzutanken,

die wollen humanes Handeln in Käfige stecken,

die wollen, daß alle die Stiefel des Gehorsams ablecken,

und ihr, die ihr den Narrenfängern Vertrauen schenkt

und euch mit ihnen in Massen zusammendrängt,

um sich auch mit ihnen als Opfer auf Bühnen zu stellen,

ihr seid es, die gerade demokratische Werte zerschellen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte