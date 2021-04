Tränendes Buch

Ich habe das Buch geschlossen

aus dem so viele Tränen flossen,

Stille verfing sich in den Haaren,

wollte mich vor Leid bewahren,

mich mit ihrer Lautlosigkeit trösten,

doch die stummen Töne lösten

nicht der Worte Schmerzen,

die sich festgekrallt im Herzen,

die Erzählung meine Seele kränkte,

aus der sich mein Wesen tränkte,

also öffnete ich das Buch wieder,

ließ meine Tränen fallen hernieder

auf die beschriebenen Seiten,

gefüllt mit menschlichen Bosheiten,

das Papier sog meine Gefühle auf

wie der Text meinen Gedankenverlauf,

falls wir uns irgendwann begegnen,

ich bin die, die Gewissen läßt regnen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte