Corona zum Trotz

Bild von effelle auf Pixabay Gestorben wird immer tagtäglich. Was sei daran so kläglich, fragen manch Ignoranten in der Pandemie. So etwas gab’s noch nie. Solch Dilettanten! Doch sie seien das Volk, schweben auf ihrer Wolk‘, fordern Meinungsfreiheit. Ist das gescheit, das Grundrecht auf Gesundheit mit Füßen zu treten? Da hilft kein Beten, sondern ein klares Verbot in allerhöchster Not. Lotar Martin Kamm Kategorie: Gedichte

