Abschied von WordPress

Money makes WordPress go round

Das war’s, wir werden WordPress den Rücken kehren nach über 5 Jahren. Heute wollte ich ein Gedicht veröffentlichen und mußte feststellen, daß WordPress über Nacht den „Klassischen Editor“ entfernt hat, nur noch über dieses unübersichtliche Textfeld geschrieben werden kann. Somit auch keine andere Formatierung für die Gedichte, geschweige denn Bilder eingesetzt werden können!

Das brauchen wir nicht, tun wir uns nicht an. WordPress selbst bietet allerdings den „Klassischen Editor“ an, wer zum wesentlich teueren „Business Tarif“ wechselt, dort mit der zugesagten Aussicht, den Editor wenigstens bis Ende 2022 den Kunden großzügigerweise zu überlassen. Aha, danach folgt dann eine noch teuere Knebelung? Wie nennt man das? Money makes WordPress go round, bloß nicht kundenfreudlich sein. Wir ziehen die Konsequenz! Das heißt aber nicht, daß wir gänzlich aus dem Internet verschwinden. Nein. Rechtzeitig informieren wir euch, wohin es uns verschlägt, auf welcher Plattform.