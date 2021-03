Spiegelnde Wasserperlen

Eisige Wasserflocken

hämmern ans finstre Fenster,

drängeln zu Hauf um Einlaß,

grau schimmern sie am Glas,

durchbrechen die Scheibe

leise, ohne einen Klirrton,

verwandeln sich im Nu

in düstre Nebelschwaden,

verbreiten ihre schwüle Nässe

überall, auch auf dem Gesicht,

eine träge Schwere hebt mich

in ein tristes flirrendes Grau,

aus Wolken und flimmernden Licht,

Wärme strahlt auf die Wangen,

brennt feurig auf der Stirn,

glänzende Farben formen sich

zur Wand, zur unfertigen Zeichnung,

zu spiegelnden Wasserperlen

in deinen hellen blauen Augen,

die mich sanft ins Leben wecken.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte