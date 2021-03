Momente der Besinnung

Gedanken spielen verrückt

im Traum,

eine Vogelschar total entzückt

im Baum,

während du dich im Bette wälzt,

am nächsten Morgen ihn erzählst.

Illusionen täuschend echt

uns verunsichern,

Kindern machst du gar nichts Recht,

sie völlig befreit kichern,

während Erwachsene sie belehren,

Jugend verweilt in eigenen Sphären.

Ideen wollen geboren werden

am laufenden Band,

das war schon immer so auf Erden,

Mensch pflegt seinen Verstand,

während der Kosmos erstaunt zuschaut,

was diese Spezies sich so traut.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte