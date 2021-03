Wunder Punkt

Jeder besitzt ihn,

den wunden Punkt,

sie treten meistens

in der Mehrzahl auf,

eingefrorene Kerne,

verdorrende Keime,

Steine des Anstoßes

für wunde Punkte,

jederzeit bereit

tiefer zu gefrieren,

obwohl nicht möglich,

jederzeit bereit

mehr zu verdorren,

obwohl von Leben

keine Spur mehr,

und doch, und doch,

was,

Nähe erzeugt Wärme,

Mitgefühl Tränen,

und was,

zu was soll das gut sein,

wunde Punkte

wieder zu spüren,

das Eis schmilzt,

die Tränen fließen,

das ist der

springende Punkt

der wunden Punkte.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte