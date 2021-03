Als ich in meinen Träumen nachsah,

wie ich so lebe,

was ich so mache,

eine Spielkiste ist sicher aufgeräumter,

habe ich schon erwähnt,

wie bunt ich mir vorkam,

was für ein wunderlicher Blick

mir entgegenschaute,

als ich mich aus meinen Träumen heraussah,

so lebendig, ach, macht auch nichts.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte