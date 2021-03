Ich hatte so eine große Erinnerung,

größer als das Wissen um mich herum,

verstand Worte und Gesten noch nicht,

Trauer, Jähzorn war meine Reaktion,

wenn man mich an meinem Alter maß,

an dem Alter, das sie berechneten,

ihre Erinnerung für mich war jung,

sie begriffen nicht wie erstickend

große Erinnerungen sein können,

und ich fing an in Tagträumen

ihren Worten, Gesten zu entkommen,

die große Erinnerung nahm ich mit,

sie schmückte aus, mein Staunen

über die Welt, die ich einst verlasse.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte