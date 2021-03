Schlafanzugshemd am Rücken klebt,

zu lange in der Sonne gestanden,

Schweiß durch das Gewebe drängt,

Hochsommer, Autos voll besetzt,

böse Blicke, freundliches Winke-Winke,

ein dröhnender VW-Bus heftig bremst,

voll mit lauter Musik und Menschen,

kennste hier aus, suchen einen Badeplatz,

Schlafanzugshemd am Rücken klebt,

zu lange im Wasser geschwommen,

Zeit sich im Straßenwind zu trocknen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte