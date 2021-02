Zu meinem Glück gab es in Kindertagen

Pfützen, in die ich stampfte bis zum letzten Tropfen,

wenn es nicht regnete, kein Problem,

schabte ich mit den Füßen in Sand oder Kieseln,

auch die Möglichkeit des Grasausrupfens

und des Holzsteckenbrechens kamen zum Einsatz,

Steine ins Wasser werfen, fast hätte ich vergessen,

den Wiesenhang herunterrollen lassen,

sich im Schnee wälzen, Laub aufwirbeln,

die mit Teer gefüllten schwarzen Bläschen

mit Fingern und Zehen aufzudrücken,

das war das absolute Mittel, sich vom Gefühl

der erlebten Ungerechtigkeiten zu befreien.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte