Das Herz ist nicht die Seele

Tief im Innern des Herzens,

wo Licht ebenso undurchsichtig

wie Dunkelheit sichtbar ist,

fluten keine Wellen das Hafenbecken,

zerschellen Holzbalken an den Felsen,

in Fahrstühlen streben die Menschen

dem geöffneten Himmel entgegen,

orientieren sich in den Spiegelbildern

der anderen im blankgeputzten Stahl,

eingepfercht trotzen sie dem Einsturz

ihrer bröckelnden Schutzmauer,

wärmen sich an der Eiseskälte

der stummen, gehörlosen Leiber,

die Blitze senden im Licht,

die Steine werfen im Dunkel,

blind verfehlen sie den Leuchtturm,

das Land der Seelen, die Welt

zwischen strömenden Kräften.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte