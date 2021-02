Es ist nicht so,

es hätte mich nicht geärgert,

manchmal schon ein wenig,

war es so,

aber meistens nahm ich es hin,

gerne hin, mit Spannung,

auch wenn ich gelangweilt

über den Schrankenbäumen hing

und mit dem Gehänge schaukelte,

natürlich nur so lange

bis er zuschaute,

der Schrankenwärter,

gerne sah er es nicht,

sein Eigentum zweckentfremdet

als Lückenbüßer fürs Warten,

schließlich sorgte er sich,

die Gefahrenabwender könnten

zu Schaden kommen durch mich,

sein Blick reichte aus,

meine Langeweile zu beenden,

ungeduldig horchte ich,

hörte bereits das Schnauben,

als er noch gar nicht in Sicht,

der Zug, der große Schwarze,

der mich hinderte, uneingeschränkt

meines Weges zu gehen,

so eine ungeduldige Langeweile

kann schon ärgerlich sein,

aber eben doch nicht so.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte