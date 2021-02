Parallelwelten außer Rand und Band

Wege der Entfaltung überall präsent,

bloß nichts hinzudichten,

weglassen, wenn es real brennt,

bei Fakenews mitnichten.

Die werden als real verkauft,

Covidioten und Nazis Hand in Hand,

was sich dabei so alles zusammenrauft,

gefährlich und eklatant.

Genau so gewollt, könnte man meinen,

Politik schaut pikiert weg,

muß dies betont verneinen.

Wirtschaft und Radikale unter einer Deck‘?

Nur keine Fragen stellen,

vertuschen steht zur Diskussion,

man wolle niemand verprellen,

erst recht nicht die Union.

So redet man sich die eigene Welt schön,

das hat schon lang Tradition,

Kritiker sich niemals daran gewöhn‘,

was für ein dramatischer Hohn!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte