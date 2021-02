Angst ist ein Vermächtnis

Angst ist das Vermächtnis

für unser Gedächtnis,

damit wir besser kapieren,

aber auch zum Parieren.

Bedrohung als steter Drill

nach des Stärkeren Will,

ein probates Mittel

jeden zu stecken in Uniformkittel.

Tief eingenäht dies Wissen

in jede Art von Kissen,

durchnäßt in allen Zeiten,

um sich in Seelen auszubreiten.

Anstatt ihr mit Achtung zu begegnen,

läßt man ein Meer voll Tränen regnen,

damit die Angst das Herz verschnürt

und die Schmerzen ewiglich spürt.

Mißbrauch des Respekts vor Gefahren

führt zu willfährigen, gehemmten Untertanen,

wer Furcht unterdrückt, nicht erklärt,

dem ist die Freiheit des anderen nichts wert.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte