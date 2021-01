Corona-Pandemie: Bürokratische Hürden verspielen Vertrauen

Politik läuft Gefahr Extremisten zu füttern

Die Nerven liegen blank in der Bevölkerung, wenn Politiker tagen, Behörden delegieren, das System angezweifelt wird mittels Covidioten, Extremisten Chancen wittern. Betroffene schweigen oder melden sich lautstark zu Wort, so wie in diesem emotionalen Video, wo eine Friseurin aus Dortmund wegen des Corona-Lockdowns verzweifelt. Tatsächlich viel eher, weil sie und ihr Betrieb alleingelassen wird von Behörden, der Politik.

Nicht nur bürokratische Widrigkeiten verspielen das Vertrauen in der Bevölkerung, hinzu kommt die bereits ein Jahr lang anhaltende Pandemie mit ihren Lockdowns und der viel zu frühen Lockerungen der Maßnahmen im Sommer und Herbst 2020, so daß jetzt ohnehin nicht von einem Ende der Krise die Rede sein kann.

Gefährliche Mutanten fordern erst recht politische Entscheidungsträger

Was die Corona-Mutationen so gefährlich macht, verdeutlicht dieses Beispiel. Am Ende des Beitrags weisen die Experten daraufhin, daß bei höherer Ansteckungsgefahr härtere Kontaktbeschränkungen gelten müssen. Paßt nicht so ganz von den Forderungen leichtsinniger Politiker, die nur wirtschaftliche Aspekte im Sinn haben.

Ein Widerspruch, der mehr Todesopfer bedeuten kann. Ein Wermutstropfen, daß marktreife Impfstoffe vor den bisher bekannten Mutationen schützen sollen.

Rechtsextremisten nutzen ihre Ventile in der Corona-Pandemie

Das durften wir auch hierzulande gegen Ende des Sommers 2020 erleben, als Corona-Chaoten in trauter Allianz mit rechtsradikalem Pöbel sich in Berlin austobten. Dabei hatten wir noch Glück, drei Polizisten stellten sich mutig dem Sturm entgegen, in das Reichstagsgebäude eindringen zu wollen.

Beim Corona-Chaos in den Niederlanden kochte die Wut über, drohte die Lage außer Kontrolle zu geraten. Was in Amsterdam und Eindhoven begonnen hatte, verteilte sich im Anschluß in acht weiteren Städten unseres kleinen Nachbarstaates. Ein unübersehbares Beispiel, welches auch hierzulande Rechtsradikale ohne weiteres imitieren werden? Man sollte dies keinesfalls ausschließen, jene Brut sitzt garantiert in den Startlöchern.

Deshalb wäre die verantwortliche Politik gut beraten, eine verunsicherte, unzufrieden anwachsende stille Mehrheit nicht zu unterschätzen, weil in deren Reihen sich auch welche zu solchen Protesten und Widerständen gesellen, wie man unschwer bei den Covidioten bereits sehen kann.

Lotar Martin Kamm

