Freiheitliche Grenzen

Meine Freiheit hatte Grenzen,

wenn zufällig jemand zusah,

wie ich sie gerade übertrat,

es waren liebevolle Sorgen,

diese Habachtlinien,

die mich umgaben,

aber auch lästig, sehr lästig,

und früh erkannte ich,

von Last sollte man sich lösen,

um lockerer zu werden,

Hemmnisse überwinden,

also stieg ich mal wieder

über den Gartenzaun,

schlich zum Ufer des Sees,

wo mich die Wellen begrüßen

mit ihrem ständigen Murmeln,

das Schilf tanzte im Takt

der fließenden Melodie,

hockte mich zwischen die Stengel,

die mich jetzt noch mehr

überragten als im Stehen,

ein grüner, hellbrauner Wald

mit dessen monotonem Rascheln

ich um die Wette schaukelte,

und mit zunehmender Gewißheit

spürte, beobachtet zu werden,

still wurde der Platz, eng die Zeit,

der See, das Schilf ruhte,

das Augenpaar ruhte,

starr auf mich gerichtet,

ich hatte die Habachtlinie

einer Eule übertreten,

ihr Blick wohnt immer noch

in meinen Augen,

nicht weit von mir entfernt

auf dem morschen Baum,

dessen Äste im See baumelten,

die Grenzen verwischend

zwischen fest und fließend,

zwischen umhegt und eingesperrt sein.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte