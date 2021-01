Es kriecht zu mir ganz leis ins Ohr,

das Kompliment, das Wortgeschenk,

Tonstimmen durchkämmen

vibrierende Gefühlsstränge

nach einem Ort des Erinnerns,

einem Ort der Bleibe,

ach, so einfach ist das nicht,

dieses Lob hat so viel Schwere,

lohnt es sich zu finden

einen Platz zur Herberge,

wäre es nicht besser

diese Last nicht anzunehmen,

um das Gleichgewicht nicht zu stören,

wird man davon nicht überheblich,

eingebildet, hochnäsig, verweichlicht,

verweht werden die Pläne,

erinnern will ich mich aus der Ferne,

an des Lobes Enge,

wenn ich es zwänge,

in mir stets zu verweilen,

also laß ich es fliegen,

gib ihm Freiheit zu spüren,

genieße die Freude

des Überbringers ohne Reue,

bin glücklich in diesem Moment

mit ihm und dem Kompliment,

das Wortgeschenk ist gut aufgehoben,

in meiner Gedankenwelt

treffe ich es wieder,

werde ich ihm sagen,

daß es mir sehr gefällt.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte