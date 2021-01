Ihr werdet doch nicht etwa, schon wieder,

nur weil der Schuh drückt, verzweifeln,

etwa vergessen, barfuß ist gesund

für euren aufrechten Gang und überhaupt,

einschränken erleichtert das Leben sehr,

einen Schrank besitzen, Schränke gar,

welch Anstrengung für euren Rücken,

sie immer mitzutragen und überhaupt

in euren Schuhen will ich nicht gehen,

jeder Umweg ist euch Überforderung,

anstatt neue Aussichten zu genießen,

schnüffelt ihr an Mottenkugeln und überhaupt

wahrscheinlich kommt ihr euch größer vor,

Schuhe mit Absatz machen dies möglich,

und beschallen euren Aufenthaltsort,

dies schmerzt mehr als nötig und überhaupt

schon vergessen, ihr seid privilegiert,

wenn euch der Schuh drückt,

viele besitzen gar keine Fußkleidung,

ihre Verzweiflung bleibt stumm.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte