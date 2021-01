Sturm aufs US-Kapitol Signal für anhaltende Gewalt in den USA

Trumps sogenannte Zerstörung des Establishments

Wenn Worten Taten folgen, die unmißverständlicher kaum sein können, sollte der gesunde Menschenverstand mit aller Entschiedenheit handeln und diesen 46. Präsidenten stoppen. Was bedeutet wohl die Abfolge der Ereignisse vom 06. Januar, die letztendlich schon lange voraussehbar waren, nur daß etliche meinten, die USA wüßten sich schon vor solchen Gewaltakten entsprechend zu verteidigen? Wie brüllten die entfesselten Anhänger? Es sei nur der Anfang der Spaltung im Land!

Insofern steht dem Wahlsieger und zukünftigen Präsidenten Joe Biden ein ziemlich dramatisches Erbe bevor, ein Heer von rund 74 Millionen Trump-Wählern pocht auf seine Berechtigung, agieren zu dürfen, wann immer es diesem beliebt. Das dürfte die Botschaft sein, die The Donald seinem Wahlvolk aus dessen Sicht erfolgreich eingebläut hat, mittels Betonung, er würde es lieben. Daran ändert auch die Sperrung seines Twitter-Accounts nichts mehr, er wolle sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Stimmt, die Welt hat erleben dürfen, daß in den USA ungehindert ein Mob ins Kapitol eindringen darf. Unfaßbar. Mit Politik und Demokratie hat das nichts gemein, sondern mit entfesselter Gewalt.

Weil Terrorexperten und Pelosi eindringlich warnen

Könnte das Kind bereits in den Brunnen gefallen sein. Zu spät? Solange eine zivilisierte Welt noch Möglichkeiten hat, diesen Wahnsinn zu verhindern, sollte sie sämtliche Register ziehen. Manch einer möchte ungläubig die Augen reiben, was dort im Land der unbegrenzten Möglichkeiten just geschieht. Andererseits gab es in den vergangenen vier Jahren genügend Stimmen, auch hier seitens Makadomo, die vor diesem cholerisch-narzißtischen Präsidenten gewarnt haben. So what?!

„Das war erst der Anfang“, verkündet der Terror-Experte Peter Neumann vom Londoner King’s College. Solche Experten müssen es schließlich wissen. Die Entfesselung jener Gewalt somit kaum oder gar nicht mehr zu stoppen? Müssen die Amis trotz eines Joe Biden sich auf eine Ära gezielten Terrors im Lande einstellen?

Darüberhinaus hat sich Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, an das Militär gewandt, aus Sorge wegen Trumps Macht über Atomwaffen. Das wäre in der Tat der Worst Case, den wir uns alle mal lieber nicht vorstellen sollten!

Eine Amtsenthebung kommt viel zu spät

Faktisch ohnehin, weil das Prozedere zu lange dauert, der Termin zur Amtsübergabe am 20. Januar 18 Uhr EST (Eastern Standard Time) dies nicht erlauben wird, daher Trump noch bis dahin sein Amt ausüben kann und auch wird. Tragisch genug, wir zählen die verbleibenden Tage und Stunden, in der Hoffnung, daß er nicht noch mehr Schaden anrichtet.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Meinung