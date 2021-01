Nur zu gerne

wäre ich in der Ferne

dort

und da

ziemlich heiser

ein wenig weiser

sehnte ich mich fort

von jenem Ort

nur zu gerne

wäre ich in der Nähe

dorthin

und dahin

zur Akzeptanz

voll Toleranz

ob als Geschwister

oder als Liebster

nur zu gerne

wäre ich in dieser Sphäre

dorther

und daher

Sprache wäre der Schatz

an diesem Platz

wäre ich gerne bei dir

hier

wo du wohnt

wo denn sonst

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte