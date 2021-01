Falls es mir einst

beliebt,

meine Memoiren

für zukünftige

Generationen

oder Neugierige

aufzubewahren

in Wort

und eigener

Handschrift,

so will ich es

mit Zitronenwasser

schreiben,

all die brennenden

Tränen

meiner Seele

auf Papier

bannen,

durch die

mein Herz

so schrecklich

geschnürt,

damit die Wunden

vermögen

zu heilen,

die bitteren

Gefühle

sich verwandeln

mit der Süße

der farbwarmen

Frucht Leben,

die es erst

ermöglicht,

durch die Wärme

des Schmerzes

in meinem

Ich zu lesen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte