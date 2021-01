Von wegen Ehre

Ein falsches Lächeln

im Gesicht

schaut dich keck an,

während es Trump wählt,

der Rassismus fördert,

per Haß das Land spaltet.

Toleranz und Freiheit

Stars and Stripes bedeuten,

jene falschen Fans nichts bereuten,

Hauptsache von Wahlfälschung schwafeln,

stets fürstlich tafeln.

Ein verlogenes Lächeln

im Gesicht

zeugt von Ehre und Loyalität,

dessen Trugbild Vorbild für viele.

Doch zu wessen Ziele?

Herrenmenschengehabe

hat die denkwürdig brutale Gabe,

stets Despoten zu hofieren,

sie haben nichts zu verlieren,

außer ihre Macht zu vermehren,

wovon Generationen scheinbar zehren.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte