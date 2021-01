Corona-Krise traumwandlerisch gefährlich gen Höhepunkt

Merz und Corona-Leugner das bösartige Salz in der Suppe

Gleich vorneweg, so etwas will einen auf Kanzler machen? Das kann nur ins Auge gehen. Was muß noch alles geschehen, bis selbst der dümmste Wähler wird haben ein maßvolles Einsehen? Die Bundestagswahl rückt näher, zuvor im noch jungen Jahr 2021 ausgelassen gefeiert wird, als ob nie zuvor ein Coronavirus viele Opfer gefordert hätte.

Völlig zu Recht mahnt Patrick Diekmann bei T-Online an: Diese Trödelei ist brandgefährlich. Nachdem die Bundeskanzlerin vieles richtig gemacht hatte im Frühling des letzten Jahres, eine Corona-Mutation schon lange absehbar war, steht die Frage im Raum, welche Beweggründe dieses zögerliche Verhalten wohl ausgelöst haben können.

Ein Laissez-faire aus Machtgründen oder einfach nur Naivität?

Letzteres mag man der Bundeskanzlerin keineswegs zutrauen, dafür hatte sie in der Vergangenheit mit einem unverkennbaren Augenmaß gehandelt, wenn auch nicht in Gänze vorteilhaft, so doch meist mit besonderem Nachdruck. Der BlackRock-Möchtegernkanzler wetzt nunmehr schon mal seine Messer, dessen Neujahrsbegrüßung koppelt er an die Forderung zu raschen Schulöffnungen. Ihm scheint die Gefährlichkeit jener neuen Mutation völlig entgangen zu sein. Eine derartige Ignoranz erinnert fatal an Gebahren eines Johnsons oder gar Trumps.

Man mag sich verduzt die Augen reiben, die Lernfähigkeit etlicher Menschen tendiert gen Null, all das Leid scheint bei diesen wohl nicht angekommen zu sein. Wieder Ansturm auf Skigebiete – trotz Corona, „wir haben hier Chaos hoch drei“, so der Kommentar laut eines Sprechers der Polizeiinspektion Goslar im Artikel des Tagesspiegels. Wie naiv ist Mensch, daß er dermaßen ignorant dem Coronavirus begegnet, bzw. es nicht wahrhaben will ob dessen Gefährlichkeit? Haben all die Leugner etwa durch ihr Zutun ganz Arbeit geleistet? Man mag das fast schon annehmen.

Besser aufhorchen, wenn schon die Briten warnen

Dabei sollte der unseriöse Brexit ohnehin mal außen vor sein. Dessen gefährliche Gratwanderung, um Europa letztlich zu destabilisieren, bedarf einer weitreichenden Stellungnahme, die hier nicht hingehört. Es geht um Menschenleben. Wenn das Coronavirus mutiert, sich wesentlich schneller und effizienter in dessen Sinne ausbreitet, insofern ansteckt, muß Politik härter durchgreifen.

Es läuft auf einen längeren Lockdown hinaus. Selbst das voraussichtliche Datum zu dessen Ende am 31. Januar wird viel zu verfrüht sein. Daher kann man dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach nur zustimmen, der einen unbefristeten Lockdown fordert.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Quergedachtes