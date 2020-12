Meine Hand gelehnt

an ein weißes Blatt,

getränkt mit nicht

geweinten Tränen,

beschrieben mit nicht

vorhandenen Worten,

die Wahrheit ist,

Wissen verursacht

kein Herzklopfen,

lockt niemand

hinterm Ofen vor,

dagegen die Lüge

das Herz läßt rasen,

findet Gehör überall,

die Wahrheit ist,

meine Hand stützt

meinen Kopf,

sonst ertrinke ich

in den Tränen,

ersticke an den

schreienden Worten,

die Wahrheit ist,

das weiße Blatt

beschützt meinen

fühlenden Verstand.

Doris Mock-Kamm

