Massenhafte Kavaliersdelikte

Mir schwinden die Sinne,

wenn ich weiterspinne

den Gedankenfaden,

das Töten ohne Gnaden,

gesellschaftsfähig,

niemand straffällig,

weil Mord durch Massen,

keiner ist zu fassen,

zu viele Täter,

Lebensverräter,

keiner Schuld bewußt,

obwohl sie es gewußt,

daß Menschen sterben,

Glücklichsein in Scherben,

was zählt der Nächste schon,

wenn gemeinsamer Hohn

als Frustableiter

die Existenz bringt weiter,

mediale Bekanntheit,

finanzielle Sicherheit

durch Spenden,

wenn andere Leben enden,

nimmt man dies in Kauf,

weil Opfer zu Hauf

keine Namen mehr tragen,

was bleibt noch zu sagen,

Zahlen Gesichter verbergen,

deshalb die Schergen

sorgenlos töten,

Recht geht flöten,

Skrupellosigkeit

ist stets die Freiheit

zur Vernichtung,

egal aus welcher Richtung

die Massen sind mobilisiert,

wenn Tod nicht mehr interessiert,

diese Henker der Zukunft

handeln nicht aus Vernunft,

darf niemand eigenständig denken,

darf keinem diese Worte schenken,

als Mahnung vor den Heuchlern,

dann steht Gesetz hinter den Meuchlern,

die grölend durch die Straßen laufen,

während andere ums Leben schnaufen,

es ist kein Kavaliersdelikt

zu ignorieren, wenn ein Mensch erstickt.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte