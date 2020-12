Erwähnte ich es schon,

Wasserpfützen,

des Regens Rest,

das der Boden

der Sonne

überläßt,

sie soll ja auch

nicht darben,

deshalb diese

Opfergaben,

die so herrlich

glitzern, spiegeln,

was Natur

und Mensch

sich ausgedacht,

aber nur im Mensch

entfacht,

der Wunsch,

dieses

Weltbildduplikat

mit Füßen

zu treten,

weitmöglichst

zu verteilen,

um in stiller

Andacht

auch seinen

Segen

von der Erde

mitzugeben,

mein Kamelhaarmantel

muß jetzt

in die Reinigung.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte