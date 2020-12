Stahlsäulen unterwegs

So ein Shit,

schon wieder ein Monolith

auf dem Acker.

Die Säulen halten sich wacker.

Alle Welt fragt,

was uns solches sagt.

Eine Warnung, ein Zeichen,

sollen die Reichen etwa weichen?

Erinnerungen an Odyssee 2001 werden wach,

dem Aufmerksamen sofort ins Auge stach.

Nachahmer unterwegs uns zu verunsichern,

dabei im stillen Kämmerlein kichern?

Es könnten auch Alliens aus dem All sein,

am Ende Weltbeherrschung und Pein?

Spekulationen und Verschwörungen suchen sich Raum,

Despoten fiebern entgegen ihrem Traum.

Doch könnte auch eine Mahnung dahinterstecken,

die soll so manches real bezwecken.

Vielleicht mal all die Schandtaten zu überdenken,

folglich so gar kein Ablenken.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte