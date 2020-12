Ständig, in einem fort

dachte sie diesen Ort,

schattig gekühlt,

sich bequem angefühlt,

kein Blenden,

kein Verschwenden

eines Sinnes Satz

an seinem Platz,

ob seiner Richtigkeit

an seiner Flüchtigkeit,

sie liebte es sehr,

ohne Haftung mehr

das Wissen spüren,

ohne es zu berühren,

das Schweben ins Freie

der gelesenen Schreie,

Musik der Gedanken

ohne Schranken,

sie öffnete ihre Augen,

um ferne zu schauen,

an der Stirn ihre Hand,

so nah ist dieses Land.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte