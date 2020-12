Übrigens, vergaß ich zu erwähnen,

es goß aus tausend Wasserhähnen,

das Wort Nässe wäre zu harmlos,

diese Wasserflut war erbarmungslos,

wir treffen uns am Dienstag um acht,

in der Diskothek die Damennacht,

freier Eintritt und so, immer was los,

ein Getränk nach Wahl kostenlos,

ich warte, ich wartete, ich werde warten,

wer kam nicht, war nicht zu erreichen,

Jennifer, ich wartete noch ein Weilchen,

erst als es begann, auf halb zehn zu gehen,

ich auf meinem Zahnfleisch, du versteh‘n,

bin aufgeweicht, wie Blei an Silvester,

zur Gedächtnisauffrischung, mein Bester,

leg mich daheim genervt in der Wanne,

klingelt‘s unten mehrmals volle Kanne,

ein paar Typen und die Jennifer stehen da,

duften nach dem Harem der Kleopatra,

ich weiß, sie war eine Frau, eine Pharaonin,

danke für den Hinweis, bin trotzdem bei Sinn,

und erzählen von Poolparty, Schaumparty,

wie geil, wie hot, wie cool, wie happy,

ist es wirklich, wirklich, so verwunderlich,

daß Möbel nach ihnen flogen, ganz ehrlich?

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte