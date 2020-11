Die Einmaligkeit der Einheitlichkeit

In jeder Diktatur

keine Kultur

vorgekaute Kunst

so funzt

Kreativität

Phantasie auf Diät

Schonkost

aufgewärmter Most

oder Einheitsbrei

Küngelei

zu Entwertung

von Schöpfung

zur Gefangennahme

und in Inobhutnahme

von Vielfalt

erschafft Einfalt

eingesperrt im Käfig

kein Geist ist mehr fähig

über den Tellerrand –

verboten jeder Einwand

Verräter

der reglementierenden Väter

Kniefall

du Abfall

sortiert aus die Hur‘

verunreinigt die Natur

der Einmaligkeit

zu jedem Opfer sind wir bereit –

dies ist die Kultur

jeder Diktatur

Doris Mock-Kamm

