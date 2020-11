Das Meer hinter meinem Haus

atmet meine Träume ein und aus,

auf seinen Wellen segeln sie

zu Welten berauschender Magie,

durch das Geäst umstehender Bäume

hinein in transparente Räume,

in den Gängen von riesigen Bergen

diffuse Lichter markieren Herbergen,

auf nassen schaukelnden Planken

schwebe ich zu den äußeren Flanken

eines in Schlaf versunkenen Reiches

mit den Schaumkronen fließenden Geistes.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte