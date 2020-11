Mitten im Glück

Schlaftrunken oder besser verpennt startete er den Wagen,

der Tag noch zugedeckt mit orangeroten Farben,

eine Zigarette für uns zum Frühstück schon seit Tagen,

Geld hatten wir zu Genüge, wir mußten nicht darben,

wir wollten heißen Kaffee und Croissants mit Butter,

ich dachte in diesen Morgenmomenten an Mutter,

die mich, außer an Wochenenden, immer zärtlich weckte,

obwohl sie mit ihrer Art seit Monaten bei mir aneckte,

er dachte wahrscheinlich an Sex, obwohl wir beide verschwitzt

vom Liebesakt, ich sehe es ihm an, weil er aufrecht sitzt,

nicht wie sonst vornübergebeugt übers Lenkrad,

als sei‘s ein Kuschelkissen, von dem er sich nicht trennen mag,

wir fuhren mit lauter Musik die Steilküste entlang,

durch die geöffneten Fenster der Wind die Töne verschlang,

weißes Licht das morgendliche Erröten des Tages übermalte,

sie schminkt sich aus Scham, ich fragte, ob er mal anhalte,

wir stiegen aus, rochen die Tränen, die an die Felsen aufschlugen,

über die Steine rollten, Wellen die ihr Leid nicht mehr ertrugen,

oder war es Mitleid, war es Freude, weinten sie vor Glück,

war ihr Gesang Ablenkung zur Maskerade fürs nächste Theaterstück,

ich werde heute den letzten Tag mit dir verbringen,

die letzten Stunden, die letzten Minuten werden für mich klingen

wie diese Tropfenmelodie, vertrautes Willkommen und Abschied,

wie der leicht bewegte Vorhang, hinter dem die Akteure proben ein Lied,

ein Lied über verlassen werden, über Liebe, die ewig währt,

über den Wind, der der Welt Gesicht streichelt, ihre Einsamkeit aufzehrt.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte