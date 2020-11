Jecken verbreiten verquere Narrative

Da schreien sie ein Wort mit Text

und schon fühlen sich alle behext

sind erleuchtet mit totalem Wissen

niemals sie mehr Weisheit missen

kein Gedanke mehr verschwendet

die Parole Anfang und Ende beendet

so mindert sich des Lebens Last

ein Nenner es zusammenfaßt

keine Mühe wird gescheut

bis es begriffen alle Leut

querzustellen sich dem Denken

soll den eigenen Geist ablenken

je mehr schlichte Verstandgemüter

je mehr Macht für die Worthüter

über deren Sinn und Aussage

über der Menschen Begriffsvorlage

sich dann Querdenker zu nennen

gleicht der Pflicht ab nun zu pennen

laterales Denken sucht Lösungen

ihr Quertreiber nur Vereinfachungen

schreit Gespenster an jede Wand

Kants Aufklärung ist euch unbekannt

euer Wort mit Text dient nur dem Zweck

Arroganz zu popularisieren für jeden Jeck

Doris Mock-Kamm

