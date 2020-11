Joe Biden gewinnt eindeutig die 59. Wahl zum Präsidenten

Donald Trump hat das Weiße Haus zu räumen

Was lange währt, wird endlich gut. Nämlich die Menschlichkeit verbunden mit einem klaren Verstand, einer großen Portion Empathie, Erinnerungsvermögen und Liebe. Alle aufgezählten Selbstverständlichkeiten fehlen beim noch amtierenden US-Präsidenten, der selbst bei deutlichem Wahlverlust seine Niederlage nicht eingestehen will. Man wird unweigerlich an einen trotzigen Jugendlichen erinnert, der ähnlich wie Rumpelstilzchen auf einem Bein hüpfend seiner Wut freien Lauf läßt.

Nichtsdestotrotz ist Trump an sich selbst gescheitert, wie Roland Nelles im Spiegel Kommentar bekundet. Und natürlich liegt darin sowohl für die USA als auch die Welt eine große Chance, wenn Joe Biden sie zu nutzen weiß. Das sollte man ihm zugestehen, schließlich verfügt er im Gegensatz zum scheidenden 45. Präsidenten über sehr viel mehr politische Erfahrung.

Linken Unkenrufen zum Trotz

Das sei mal an dieser Stelle hier betont. Sicherlich wissen wir alle, die kritisch genug jene USA in den letzten Jahrzehnten beobachtet und durchleuchtet haben, was für heftige Fehler, Missetaten und auch Verbrechen dem Hegemon unterlaufen sind, denken wir an Vietnam, Irak oder die Trump-Ära. Jedoch kann jener aalglatte Wladimir Putin, mit dem etliche linke Genossen gern liebäugeln, nicht seine Politik der Giftmorde, der Syrienkriegseinsätze oder der Duldung des derzeitigen Kriegs um Bergkarabach vertuschen, mal abgesehen von seiner Kungelei mit rechtsradikalen Kräften bis hinein ins Weiße Haus zu Trump.

Vorsicht ist geboten, wer sich zu weit aus dem Fenster lehnt, – in Russland stürzt manch einer ins Bodenlose-, kann dabei schnell mal ins Fettnäpfchen treten, ähnlich wie Frau Wagenknecht, die doch tatsächlich jüngst Donald Trump friedlichere Absichten bescheinigte als Barack Obama. Diese Behauptung entbehrt jedwede Realität!

Endgültiges Wahlergebnis noch nicht verkündet

Es waren gestern Abend die Medien, die Bidens Sieg verkündeten, nachdem voraussichtlich Joe Biden 290 Wahlleute für sich verbuchen können wird, Donald Trump bei 214 verharrt. Allein in sieben Swing-States liegt er vorn, während Trump gerade mal in fünf mehr Stimmen erreicht. Über 4,3 Millionen mehr Wähler trauen Joe Biden das Präsidentenamt zu.

Die Bundeskanzlerin gratuliert Biden zum Wahlsieg, sie wünsche ihm „von Herzen Glück und Erfolg“, gratulierte auch der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris. Dem „Präsidenten aller Amerikaner“, wie Joe Biden sich selbst bezeichnete, obliegt die schwere Aufgabe, den angerichteten Schaden, den Trump ihm hinterläßt, wieder zu beseitigen. Kein leichtes Unterfangen mit einer eventuellen Mehrheit der Republikaner im Senat, obwohl bei der beschlossenen Nachwahl nächstes Jahr in Georgia am 05. Januar die Demokraten noch eine Chance zum Sieg hätten, somit sie eine Mehrheit im Senat erringen würden.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Politik