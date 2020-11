Einheitlichkeit

im Denken

im Fühlen

parieren auf

Kommando

halt ihren Frust

in Schach

zu lieben

den Nächsten

wie sich selbst

ihre Last

der Unfähigkeit

duldsam gegenüber

anderen zu sein

gleichen sie aus

mit Unterdrückung

sie vermögen

den Nächsten

nur zu lieben

als Verkörperung

ihrer Person

despotisch

unterjochen sie

die Schöpfung

Krieg ihr Appell

für Einheit

und in

braunschwarzer

Farbe

vermodert

die Welt

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte