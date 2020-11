Ummantelte Grausamkeit

Es klang nach Bittermandel

obwohl er nicht zu sehen war

auf den Weg hat er sich begeben

jeden Tag zu einer anderen Zeit

nichts durfte zur Gewohnheit werden

nicht sein Flüstern leis wie ein Knistern

nicht sein Schreien wie hunderte Papageien

Zellenkäfige übereinander gestellt

ganz oben angekettet ich

der Freiheit gleich mehrfach beraubt

Kettenrasseln träufelt Honig in mein Ohr

der einzige alleinige Genuß

außer wenn die Gitterstäbe stumm

vor Faszination erstarren

die gewaltige Ruhe gesättigt ist

vom Gehör auf seiner Zunge

der Rundgang steht bevor

in allen Käfigen der bittere Geschmack

soll ich wieder denken oder mir es schenken

soll ich wieder beten oder Worte kneten

bis sie ohne Sinn und Verstand

verschmelzen in serpentinartige Labyrinthe

er schreitet zur Kontrolle der Eisenstäbe

kritisiert oder lobt das Gestänge

in denen wir hoch oben hängen

er liebt über alles gebrannte Mandeln

aber nur die äußere karamellisierte Hülle

hier verbringt er seine Lutschzeit

spuckt die blanke Mandel

in eine beliebige Zelle

Angst hat er vor der Mandel Bitterkeit

Angst hat er vor arrestierter Grausamkeit

was wäre wenn er sie verschlingen würde

Gefühl für Menschlichkeit spüre welch Bürde

Doris Mock-Kamm

