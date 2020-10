Hitzköpfe versagen gänzlich

Warum Trump in der Hölle schmort

An einem Apriltag im Jahre 2051, in Australien erreicht eine anhaltende Dürre ihren vorläufigen Höhepunkt mit 56° Celsius, Südasien und Mittelamerika nehmen die letzten Flüchtlinge des fünften Kontinents auf. Für die Ignoranz der VR China und den USA zahlt die Welt einen viel zu hohen Preis, die Klimakatastrophe läßt sich deshalb nicht auf mehr aufhalten, die Menschheit blickt schließlich ihrem Ende entgegen, auch wenn ein paar Wenige sich Hoffnung machen, auf dem Roten Planeten weiterleben zu dürfen.

Über den Wolken, wo die Freiheit bekanntlich grenzenlos ist, treffen sich zeitgleich Helmut Kohl, Margret Thatcher und Donald Trump, um über Versäumtes zu plaudern. Jetzt könnte der ein oder die andere darüber spekulieren, wieso ausgerechnet ein deutscher Kanzler, eine britische Premierministerin und ein US-Präsident nach all dem Desaster zurückliegender Jahrzehnte zusammenkommen sollten. Führt nur zu nichts, belassen wir es als göttliche Fügung, zumal im Kosmos sowieso physikalische Gesetze außer Kraft treten.

Die drei sitzen gemütlich an einem runden Tisch, der Vergleich mit der Artustafel sei mal gerade noch gestattet, während Michail Gorbatschow in der Rolle des Schiedsrichters ihnen gegenübersitzt.

„Wir lassen mal den Nichtsnutz Wladimir aus dem Spiel, damit das von vornherein klar ist“, unterstreicht Michail Gorbatschow mit spöttischem Grinsen gen Donald Trump gewandt, „Sie alle haben die Frage verstanden? Ich wiederhole sie gern nochmal. Was hat Sie besonders ausgezeichnet während Ihrer Amtszeit? Ich bitte um eine kurze Antwort!“

Der Dicke zupft seine graublaue Krawatte zurecht, die schwere Hornbrille rutscht ihm fast von der Nase und erwidert: „Mit Verlaub, es war mein Verdienst, meine Hartnäckigkeit, daß die beiden deutschen Staaten wieder vereint wurden, die Mauer fiel.“ Dabei fixiert er Margret Thatcher, die schnell reagiert.

„Anfangs war ich bekanntlich äußerst skeptisch, doch dann war es mit mein Verdienst, daß der Zwei-plus-Vier-Vertrag festgelegt worden war“, betont sie mit fester Stimme.

Das kann The Donald so gar nicht stehen lassen, wutschnaubend wirft er giftige Blicke in die Runde.

„Ihr seid allesamt unfähig, ich durfte danach während meiner kurzen Amtszeit alles ausbaden, die Europäer fielen mir genauso in den Rücken wie die Chinesen. Wenn Wladimir mir nicht seine hilfreiche Hand angeboten hätte, wäre ich erst gar nicht Präsident geworden!…“ Abrupt unterbricht ihn Michail Gorbatschow.

„Sie haben die USA an die Wand gefahren, das Vertrauen verspielt mit ihrer cholerisch-narzißtischen Art. Das konnte natürlich nicht gut ausgehen, selbst Joe Biden hatte im Anschluß Müh und Not, die Wogen zu glätten.“ Ohne Umschweife muß sich Donald Trump wieder auf direktem Wege zurück zur Hölle begeben, um dort weiter zu schmollen, äh, zu schmoren.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Der politische Witz